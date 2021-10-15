Сибиряк пожаловался на затопленный подвал в своем доме

Сутки в доме нет отопления.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сибиряк пожаловался на работу ЖЭУ в своем районе. Как утверждает житель дома на улице Гаранина он уже неделю не может вызвать домой специалистов.
— У нас всю неделю по подъезду отвратительный запах, а в подвале стоит вода. Еще сегодня и отопление отключили. Так вообще жить невозможно! — возмущается Денис, житель дома на улице Гаранина.
По словам сибиряка, он несколько раз звонил в ЖЭУ, но так и не дождался оттуда специалиста. Теперь мужчина не знает, что делать и куда ему звонить.
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