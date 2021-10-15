Целью мошенников были пенсионерки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске мошенники обманули трех пенсионерок на 450 тысяч рублей. ЧП произошло в Дзержинском районе.
— С ноября 2020 года по январь 2021 года обвиняемые осуществляли телефонные звонки жителям Дзержинского района. Убедившись, что ответивший абонент женщина-пенсионерка, злоумышленники вводили ее в заблуждение относительно необходимости обслуживания установленных у нее дома окон, — сообщает прокуратура Новосибирской области. — После этого они приходили домой к пенсионеркам и «осуществляли» ремонтные работы. Затем они требовали денег за нее.
Как удалось установить следствию, мошенники обманули трех пенсионерок в возрасте от 83 до 86 лет. Доверчивые сибирячки отдали им в сумме 450 тысяч.
Сейчас дело оконных мошенников находится в Дзержинском районном суде.
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