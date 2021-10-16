Погода в Новосибирске на 16 октября 2021 года: на выходные потеплеет до +12

На выходных будет настоящая золотая осень. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 16 октября 2021 года: в городе будет тепло до +12 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске потеплеет +10…+12 градусов, будет малооблачно без осадков, подует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью прогреется до +5 градусов, днем — до +15. Во всех районах региона будет солнечно и тепло, а перед этим ночью и утром возможны изморозь и туманы.

Такой же оптимистичный прогноз дает «Яндекс.Погода». Будет ясно, с температурой днем около +5…+8 градусов.

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