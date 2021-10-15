В Новосибирске клинику НИИТО потребовали признать банкротом. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск о признании банкротом клиники НИИТО. Информацию об этом КП-Новосибирск прокомментировали в Арбитражном суде.

— Дело о банкротстве отражено в картотеке на сайте суда, — кратко ответили в пресс-службе.

Исходя из данных картотеки, иск в суд поступил в среду, 13 октября. Подали его представители компании «Олимп-НСК».

Известно, в апреле 2020 клинику уже требовали признать несостоятельной из-за долга в размере почти 26 миллионов рублей. Тогда истцом выступала компания «ЛогистикМед». Однако в июне 2020 иск отозвали. Кроме того, по данным картотеки Арбитражного суда области, в течение 2021 года на клинику НИИТО поступило несколько исков от ООО «Техинком». Среди них иск о взыскании с медицинской организации 9 069 720 рублей долга, еще один — о признании сделки недействительной, третий — иск об освобождении коммерческих помещений.

Как пишет «РБК-Сибирь», сама клиника НИИТО заявила о намерении обратиться в суд с иском о признании себя банкротом 12 октября. Такие данные представители НИИТО опубликовали на сайте «Федресурс». Причина — крупные долги. Так, ООО «ЛогистикМед» они должны выплатить 24 906 940,73 рублей. Договор поставки при этом датирован 2012 годом. Общая сумма задолженности клиники составляет 78 548 116,69 рублей.

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