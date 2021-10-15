В Новосибирске жители ЖК «Матрешкин двор» не могут решить проблему с транспортом

Общественный транспорт не доезжает до жителей ЖК "Матрешкин двор" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске жители жилого комплекса «Матрешкин двор» просят властей решить проблему с транспортом. По их словам, им не хватает прямых маршрутов до их микрорайона, а те, что есть, постоянно переполнены. Горожане уверяют, они несколько лет просят мэрию урегулировать этот вопрос, но пока безрезультатно.

— Количество подвижного состава соответствует пассажиропотоку. На это есть доводы, исходя из нормативов обслуживания населения с населением свыше миллиона человек, где говорится о том, что допускается лишь одна пересадка, — ответили в мэрии на очередной запрос горожанки ( она опубликовала ответ в группе «ЖК «Матрешкин двор».)

Новосибирцев не устраивает такое положение дел. Они намерены добиться того, чтобы власти решили проблему с общественным транспортом в их микрорайоне.

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