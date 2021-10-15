В Новосибирске открыли новый региональный сосудистый центр. Фото: Правительство НСО.

В новосибирском Академгородке появился новый региональный сосудистый центр. Его открыли на базе ЦБК в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Медучреждение значительно усилит кардиослужбу области. Центр уже повысил доступность современной помощи для многих районов Новосибирской области. За три дня работы врачи центра там провели три операции. Об этом рассказали в правительстве региона.

Губернатор Андрей Травников посетил центр и проконтролировал его работу. По его словам, медики медучреждения высоко оценивают его оснащение. Там есть все необходимое оборудование для лечения и оперативных вмешательств.

— С открытием нового РСЦ появляются дополнительные возможности для оказания экстренной помощи жителем не только Академгородка, но и Бердска, Искитима, районов южного направления. Это позволит перераспределить потоки между центром имени Мешалкина, где мы открывали сосудистый центр полтора года назад, и новым объектом, — сказал губернатор.

По словам главврача ЦБК Ирэны Цыцориной, в планах больницы — сделать РСЦ базой кафедр НГУ и НГМУ. А затем организовать учебный центр с клинической базой.

В правительстве добавили, что здравоохранение региона нацелено на снижение в области смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

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