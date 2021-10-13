109 проблемных домов нужно достроить в Новосибирской области

Депутаты уделяют особое внимание сфере долгостроев. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

13 октября на заседании комитета генеральный директор некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» Дмитрий Богомолов проинформировал депутатов о деятельности фонда. В 2020 году между публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» и «Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» заключено и подписано шесть соглашений о финансировании мероприятий по завершению строительства семи объектов. Это жилые дома в Новосибирске, городе Обь и поселке Краснообск. Общий объем финансирования на завершение строительства этих объектов – 1 403 631 714,09 рублей (из них 1 млрд 94 млн рублей из федерального бюджета), в результате будут восстановлены права 1312 дольщиков.

Депутат Ашот Рафаелян предостерег руководство фонда от проблем, которые могут возникнуть в связи с существенным удорожанием объектов в процессе их достраивания:

- Нельзя породить еще какой-нибудь недострой из-за нехватки дополнительного финансирования из-за удорожания материалов. Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по строительству Евгений Покровский задал вопрос:

- По какой причине возникают эти проблемные объекты? И как долго это будет продолжаться? Кто стоит за этим? Кто позволяет создавать данную ситуацию: дает разрешения, предоставляет землю? И какую ответственность несут лжезастройщики, которые участвуют в этом процессе?

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Андрей Панфёров подвел итог совещания:

- Чтобы перейти от слов к делу, не пора ли создать рабочую группу совместно с министерством, которая смотрела бы вопросы наказов, данных депутатам по поводу долгостроев, и возможности реализации этих наказов; создания условий для внесения корректив в федеральное законодательство? Считаю важным составить обращение от комитета к депутатам Государственной Думы от Новосибирской области, – подчеркнул Андрей Панфёров.