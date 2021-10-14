Депутаты предлагают ежегодно выделять на ремонт школ в Новосибирской области по 280 миллионов рублей

Депутат Ашот Рафаелян рассказал о проблеме со старыми зданиями. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Состояние школ в регионе - один из самых важных вопросов, который волнует родителей. И депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выступили с важным предложением, которое поможет изменить ситуацию. Озвучил его депутат Ашот Рафаелян: он предложил выделять на ремонт школ и детских садов из регионального бюджета по 280 миллионов рублей ежегодно в течение пяти лет. Эта инициатива стала главной темой для обсуждения на заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному сектору и тарифам депутаты подняли вопрос необходимости ремонта зданий школ и детских садов в регионе.

Депутат Ашот Рафаелян описал суть проблемы. В данный момент значительная часть зданий, в которых размещены детские учреждения. построена почти полвека назад - в 70- 80 годы. Физический износ строений угрожает безопасности детей. Из первоочередных задач, по мнению парламентария, необходимо решать следующие: замена оставшихся деревянных окон на пластиковые, ремонт кровель образовательных организаций, замена алюминиевой электропроводки. - Эти проблемы требуют системного подхода разных уровней власти и изыскания бюджетного финансирования, – подчеркнул Ашот Рафаелян. – По предварительным расчетам, на ремонт образовательных учреждений Новосибирской области необходимо порядка 1 миллиарда 400 миллионов рублей». Ашот Рафаелян добавил, что если в ближайшие пять лет выделять на ремонты образовательных учреждений по 280 миллионов рублей в год, то проблему в регионе удастся решить полностью. Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному сектору и тарифам принял к сведению обращение Ашота Рафаеляна и направил решение комитетам регионального парламента: по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности; по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике – для рассмотрения при планировании областного бюджета на 2022-2024 годы. Примут ли его, станет известно в ближайшее время.