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Общество14 октября 2021 18:46

757 новосибирских дольщиков получили деньги за недостроенные квартиры

Сумма компенсаций составила более 1 миллиарда рублей
Надежда РЫЖКИНА
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Более 700 дольщиков получили компенсации.

Более 700 дольщиков получили компенсации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 750 обманутых дольщиков Новосибирской области получили компенсации от ППК «Фонд». Совет фонда принял положительное решение в отношении 12 долгостроев нашего региона: 8 домов на достройку, 4 — на выплату компенсаций. Об этом рассказали в областном правительстве.

— Общая сумма компенсации составила 1 миллиард 89 миллионов рублей. Все четыре долгостроя, дольщикам которых выплачивается компенсация, расположены в Новосибирске: это дома по ул. Печатников, д. 12, по ул. Приморская, д. 28, и два дома микрорайона «Новомарусино» — по ул. Большая, д. 600/13 и по ул. Большая, д. 600/15, — отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

8 из 12 долгостроев будут достраивать. Первые в списке — дом № 12 микрорайона «Закаменский», дом №20 по ул. Калинина в городе Оби.

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