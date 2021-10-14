Губернатор Андрей Травников подписал постановление о дополнительных мерах противодействия коронавирусу

С 8 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов Фото: Евгения ГУСЕВА

С 8 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. Срок вступления в действие документа изменен с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий – для того, чтобы они успели пройти вакцинацию.

Все это обозначено в постановлении №419-п 14 октября, которое подписал глава региона.

В соответствии с документом, проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг театрами, кинотеатрами, проведение концертов, фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также Чемпионатов, Первенств, Кубков и т.д с количеством зрителей от 500 человек; а также посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров с числом посетителей от 500 человек допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.