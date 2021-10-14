Погода на Покров обещает холодную зиму в Новосибирске

Зима в Новосибирске будет холодной, если верить приметам.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы. В народе существует примета: «Каков Покров, такова и зима». Корреспонденты КП-Новосибирск сравнили наблюдения наших предков с прогнозами синоптиков.
Приметы гласят, что если в Покров день не выпал снег, значит ждать его следует только в декабре или январе. 14 октября столбик термометра в Новосибирск показал +3 до +6, снега не было Если верить приметам, новосибирцев малоснежная и солнечная зима.
Существует еще одна примета. Согласно поверьям, если к Покрову листья с деревьев полностью не опали, то быть холодной зиме. В столице Сибири большинство деревьев сейчас желтые или зеленые, зима должна быть холодной.
По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, снег выпадет в конце октября – середине ноября. В конце ноября в Новосибирскую область придет похолодание, а уже в начале января температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы.
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