Погода на Покров обещает холодную зиму в Новосибирске

Зима в Новосибирске будет холодной, если верить приметам. Фото: Алена МАРТЫНОВА

14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы. В народе существует примета: «Каков Покров, такова и зима». Корреспонденты КП-Новосибирск сравнили наблюдения наших предков с прогнозами синоптиков.

Приметы гласят, что если в Покров день не выпал снег, значит ждать его следует только в декабре или январе. 14 октября столбик термометра в Новосибирск показал +3 до +6, снега не было Если верить приметам, новосибирцев малоснежная и солнечная зима.

Существует еще одна примета. Согласно поверьям, если к Покрову листья с деревьев полностью не опали, то быть холодной зиме. В столице Сибири большинство деревьев сейчас желтые или зеленые, зима должна быть холодной.

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, снег выпадет в конце октября – середине ноября. В конце ноября в Новосибирскую область придет похолодание, а уже в начале января температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

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