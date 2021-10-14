В Новосибирске сохранят здание кинотеатра «Металлист»

Здание хотели снести. Фото: правительство НСО

В Новосибирске не будут сносить здание кинотеатра «Металлист». Компания-владелец отозвала иск против его включения в реестр объектов культурного наследия Новосибирской области. Об этом сообщило издание «РБК Новосибирск» Веретенина.

— Если мы оставляем здание в качестве памятника, то мы приспосабливаем его под современное использование. В том виде, в котором оно находится сейчас, никто его продавать не будет, потому что это разрушенное здание, непригодное ни для какой деятельности, — уточнил Александра Веретенин, совладельца группы компаний «Химметалл», в которую входит ООО «Парк победы»

В планах у хозяев здания отреставрировать фасад и внутренние помещения здания. Бывший кинотеатр он хочет переоборудовать для административного использования.

Напомним, в 2018 году компания-собственник кинотеатра приняла решение снести здание, а на его месте возвести детскую площадку. Против этой инициативы выступила общественность и добилась включения «Металлиста» в список объектов культурного наследия региона. Позже, в 2019 году, компания подала иск с требованием исключить кинотеатр из реестра объектов культурного наследия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.