В фестивале приняли участие дети 57 городов. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Новосибирске показали лучшие мультфильмы с фестиваля «Жар-Птица». Мероприятие было организовано Сибирским фондом развития детского кино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, союза кинематографистов Российской Федерации, Ассоциации детских студий мультипликации, мэрии города Новосибирска и правительства Новосибирской области.

— «На «Жар-Птицу» приезжают ребята — участники детских студий мультипликации и их педагоги, чтобы учиться и демонстрировать свои мультфильмы. В Новосибирске детская мультипликация достаточно развита, очень много ребятишек от 3 до 18 лет создают свои фильмы. Особенно важно, когда ребята рано начинают заниматься созданием мультфильмов — это очень полезно для развития в целом, — рассказал Евгений Селиванов, директор детской киностудии «Поиск», исполнительный директор Ассоциации детских студий мультипликации.

Участниками фестиваля стали дети из 57 разных городов. Отметим, что «Жар-Птица» — международный мастер-класс-фестиваль детского мультипликационного кино. Он проходит в Новосибирске уже не первый год. Всю неделю жюри смотрит мультфильмы, созданные руками детей.

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