Состязание по мотивам сериала «Игра в кальмара» пройдет в Новосибирске

Герои этого фильма обрели невероятную популярность. Фото: постер сериала «Игра в кальмара»

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал главным кинохитом года. Он потряс жителей всех стран, где попал на экраны. Герои этого триллера теперь в разы популярней, чем Дейенерис из «Игры престолов» и все персонажи Александра Петрова вместе взятые.

Сюжет азиатского триллера – игры на выживание. Героям предлагают побороться за умопомрачительную сумму. Но вот проигравшие не только лишаются шанса на приз, но и умирают. Продул – сразу в расход.

Сами состязания бесхитростны, как макраме: участникам дают игры из детства. Если перенести на российские реалии, это были бы жмурки, из круга вышибала и выше ноги от земли. Что-нибудь в таком духе. Корейцы же играют в свои национальные игры. Хотя есть игра и «международная» - перетягивание каната, а еще очередной этап очень похож на наши «классики».

Одна из игр этого сериала назначена теперь и в Новосибирске. Сеть чебуречных взялась провести ее в «Сибирском моле». Борьба за награду развернется 16 октября.

В сериале «Игра в кальмара» участники проходят шесть испытаний (не считая двух промежуточных – между делом). Одно из них – почти кулинарное: нужно иголкой вырезать из сладкой окружности печенье заданной формы. Сложность в том, что сам материал – карамелизированный сахар – очень хрупкий. Вот такое задание предстоит выполнить и новосибирцам.

Организаторы говорят, что стоимость участия составит 50 рублей. Самые удачливые получат призы. Какой станет участь проигравших – не известно. Но устроители успокаивают:

- Драмы не будет, только море веселья, увлекательные задания и приз победителю - чебурек–пирог.

Очередное задание - вырезать сахарное печенье заданной формы. Фото: кадр из сериала «Игра в кальмара»

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