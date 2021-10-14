В Правительстве рассказали об утеплении кровли на ЛДС. Фото: предоставлено Правительством НСО.

В Новосибирске на строительстве нового ЛДС стартовало устройство фальцевой кровли. Первый этап подразумевает укладку утеплителя в конструкцию кровли. Это важнейшие шаги в создании теплового контура здания спорткомплекса.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт вместе с председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Александром Терепой побывали на стройплощадке новой ледовой арены. Там они проверили ход работ на объекте, осуществляемый генеральным подрядчиком — ООО «ЭлинАльфа».

— Сейчас на объекте задействованы 550 человек. Перед генеральным подрядчиком поставлена задача — наращивать темпы строительства ледовой арены, увеличивать количество работающих на объекте человек, четко соблюдать график производства работ, чтобы своевременно, этап за этапом, закрывать тепловой контур здания, и приступать к внутренним работам. Только выполнение подрядчиком работ четко и в срок гарантирует своевременный ввод объекта в эксплуатацию — осенью 2022 года, — сообщили в Правительстве Новосибирской области.

Строители уже приступили к обустройству фальцевой кровли. Это специальные металлические панели, сочетающие в себе несколько важных свойств. Среди них — высокая стойкость к агрессивным воздействиям химических веществ, низкая пористость, высокая жесткость поверхности и стойкость к истиранию.

Также известно, в здании ледовой арены строители ведут заливку полов (на 3-м этаже), продолжают устройство основания ледового корта на тренировочной арене, устраивают профлист на кровле основной арены, монтируют металлические конструкции фасада основной арены. Кроме того, ведется работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения.

По словам председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Александра Терепа, ЛДС — объект для региона знаковый, важный, нужный.

Минстрой региона жестко следит за соблюдением графика работ. Сейчас на объекте организовали ежедневный мониторинг строительства. Также проходит еженедельный оперативный штаб под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

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