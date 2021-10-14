В Новосибирской области приступили к обязательной вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области по постановлению главного санитарного врача стартовала обязательная вакцинация от ковида. Она затронет отдельные профессиональные категории. По данным Правительства региона, первый компонент вакцины получат свыше 270 тысяч сибиряков. Доз вакцин при этом в области достаточно — их на складах более 400 тысяч. Новые ограничительные меры, в числе которых обязательная вакцинация и QR-коды, обсудили 14 октября, в четверг, на брифинге оперативного штаба.

О вакцинации отдельных профессиональных групп напомнил министр здравоохранения области Константин Хальзов. Он уточнил, под постановление главного санитарного врача попадают свыше 270 тысяч человек. Область полностью готова для осуществления решения Роспотребнадзора. Так, по словам Хальзова, в регионе действуют 93 прививочных пункта, среди них — 28 мобильных. А еще в области работают 97 мобильных бригад, которые выезжают для вакцинации на предприятия.

Министр отметил, первый компонент получили уже 772 тысячи сибиряков, полный курс прошли — 724 тысяч жителей Новосибирской области. Запас вакцин, имеющийся в регионе — свыше 400 тысяч доз.

— Этого хватит для иммунизации тех категорий, которые попадают под постановление главного санитарного врача. Здравоохранение готово вакцинировать всех желающих. Для того чтобы исполнить постановление, необходимо выйти на уровень вакцинации — 10 тысяч человек в сутки, — добавил министр.

По словам заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Лады Самойловой, в постановлении четко определены категории, которым предстоит обязательная вакцинация. При этом тех, кто ее не пройдет, следует отстранить от работы. Кроме того, руководителям, чьи сотрудники не вакцинируются, грозят штрафы, дополнила она. Известно, для должностных лиц и ИП они составят от 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч рублей.

На брифинге обсудили и введение QR-кодов. Они начнут действовать в регионе с 8 ноября. По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, QR-код нужно будет предъявлять вместе с документом, который удостоверяет личность.

В правительстве напомнили, сибиряки могут предъявлять не только QR-код, но и отрицательный действительный ПЦР-тест, справку о вакцинации или справку о том, что человек переболел коронавирусом не более 6 месяцев назад.

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