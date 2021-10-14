В Новосибирске Андрей Травников обсудил вопросы патриотического воспитания с ветеранами

Андрей Травников встретился с членами областного совета ветеранов. Фото: www.nso.ru

Губернатор Андрей Травников и первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов приняли участие в работе II пленума Новосибирского областного совета ветеранов.

С января 2021 года на территории Новосибирской области началась реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Новосибирская область) национального проекта «Образование». В этом проекте впервые особо выделена роль взрослых наставников в воспитании подрастающего поколения. Проект реализуется совместно с министерством образования Новосибирской области.

На сегодняшний день в регионе патриотическим воспитанием молодежи занимается 32,5 тысячи ветеранов.

Уже третий год подряд областной совет ветеранов выигрывает конкурс на оказание общественно-полезных услуг. В этот раз организация будет работать по 9 важным направлениям. На это выделена областная субсидия в размере 39 млн рублей в год.

— Радует, что непростая обстановка, с которой мы столкнулись в последнее время, никак не повлияла на активность и сплоченность ветеранских организаций Новосибирской области. Это — хороший знак в преддверии юбилейного для новосибирской ветеранской организации года — в 2022-м она отметит свое 50-летие. Вы задаете тон в работе всем другим общественным организациям региона. Три года назад мы запустили механизм финансирования оказания общественно-полезных услуг. Этот инструмент оказался абсолютно рабочим, прикладным и дающим эффект. Я поручил минрегионполитики распространить практику использования такого механизма на другие общественные организации, имеющие широкую сеть на территории Новосибирской области. Конечно же, инструмент требует развития и совершенствования, поэтому я даю поручение минсоцтруда и минрегионполитики по актуализации этого перечня, в том числе — по включению мероприятий патриотического воспитания в список общественно-полезных услуг, — подчеркнул Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Так же в планах у участников совета ветеранов увековечить память самых активных людей.