Новосибирец вступился за ограждения вдоль парковочных карманов

Ограждения стоят по всему городу. Фото: Анна ПАШАГИНА

В новосибирских СМИ прошла новость о том, что горожане недовольны видом ограждений вдоль парковочных карманов. Многие считают, что они похожи на «кладбищенские оградки». Однако у эксперта Михаила Мезенцева другое мнение.

— В соответствии с ГОСТом они устанавливаются в местах пересечений и пешеходных переходов, чтобы предотвращать выход людей на проезжую часть. Требования по их установке существуют с 2014 года, но после того как начался один из проектов, то проектировщики стали включать ограждения в проекты по ремонту, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Мезенцев, эксперт дорожной инспекции ОНФ. — После чего сотрудники ГАИ стали выписывать предписания и обязывать установить ремонтников ограды везде. Поэтому их так много.

По словам сибиряка, внешний вид ограждений не важно. Нужно обращать внимание на их функционал.

— Плохого в этих ограждениях я не вижу. Они обеспечивают безопасность и это важно Да и требований к внешнему виду нет, — отметил мужчина.

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