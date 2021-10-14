В Новосибирске будут судить двух мужчин, до смерти избивших знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить двух мужчин — 33 и 36 лет. Они до смерти избили пожилого знакомого. В отношении сибиряков завершили расследование уголовного дела. Об этом в четверг, 14 октября, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— По данным следствия, в ночь с 19 на 20 июля 2020 года приятели пришли к 63-летнему мужчине в квартиру дома № 50 по улице Петухова в Кировском районе города Новосибирска. Там они напились и поссорились. В ходе конфликта сибиряки жестоко избили знакомого. Они не менее 34 раз ударили мужчину руками, ногами и предметами по разным частям тела. От таких травм новосибирец умер, а агрессоры с места расправы скрылись, — уточнили в СК.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, злоумышленники несколько дней скрывались от правосудия, скитаясь по съемным квартирам. На одной из них их и поймали. При них нашли одежду, в которой они были в день преступления.

В СК добавили, мужчины вины в содеянном не признали. Во время следствия они находились в СИЗО.

Сейчас уголовное дело в отношении них направили в суд. Там его в скором времени рассмотрят по существу.

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