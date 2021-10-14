Новосибирский производитель вентиляционного оборудования увеличил выработку в 1,6 раза

Фото: Компания «НЕВАТОМ»

Также компания сократила объем незавершенного производства на треть.

Пилотным потоком в компании было выбрано изготовление канальных вентиляторов. Эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), работающие на предприятии, выявили на пилотном потоке ряд проблем, среди которых неудобное размещение зон хранения материалов и заготовки на участке, что приводит к лишним перемещениям, разная длительность операций при сборке изделий, простои участков из-за выхода оборудования из строя.

- Благодаря реализации мероприятий нацпроекта выработка в потоке увеличилась на 67%, время протекания процесса уменьшилось на 67%, незавершенное производство сократилось на 33%. В дальнейшем мы планируем распространить полученный опыт на участки изделий из алюминиевого профиля, радиальных вентиляторов и круглых фасованных изделий, - рассказал директор по производству компании «НЕВАТОМ» Андрей Васютин.

Руководитель проекта ФЦК Артем Мочнев добавил, что были произведены перепланировка участка, перебалансировка работ между операторами, выстроен поток единичных изделий на сборке, внедрены инструменты автономного обслуживания оборудования. Благодаря этому время простоя оборудования, например, сократилось более чем в 2 раза.

Участниками нацпроекта уже стали почти 50 новосибирских компаний. К 2024 году в проект должно войти более 190 предприятий региона.