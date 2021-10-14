В Новосибирске внедорожник сбил 12-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали в медучереждение. Фото: ГИБДД

В четверг, 14 октября, в Новосибирске в Дзержинском районе внедорожник Toyota Land Cruiser 200 сбил 12-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

— В результате аварии пострадал мальчик 12-летний ребенок. Он доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом «ушиб коленного сустава», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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