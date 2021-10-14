Сибирячке, укравшей деньги из пивной на лечение онкольного отца, дали условный срок

Сибирячка признала вину, но не смогла вернуть деньги из-за болезни отца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске заведующая пивной похитила 120 тысяч рублей из сейфа, чтобы погасить ипотеку. В прокуратуре Дзержинского района рассказали о приговоре.

В апреле 2021 года 47-летня устроилась заведующей одного из пивных магазинов. А через три месяца решила похитить деньги из сейфа. По данным следствия, за три дня женщина вынесла более 120 тысяч рублей. Инкассаторы обнаружили недостачу, назначили инвентаризацию, тогда подозреваемой пришлось во всем сознаться.

— Женщина пояснила, что банк потребовал срочно погасчить задолженность по ипотеке в 120 тысяч рублей. Она обещала вернуть деньги. Написала расписку — но не смогла. У отца 47-летней подозреваемой нашли онкологическое заболевание, а кроме нее и брата помочь стало некому. Явку с повинной написала, но долг так и не погасила, — сообщила «КП-новосибирск» старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Обвиняемая ранее не была судима, плохих характеристик не имела и до сих пор заботится об отце. Суд пожалел женщину и назначил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года, а также присудил вернуть похищенную сумму. Приговор в законную силу не вступил.

После увольнения сибирячка устроилась на работу в сферу обучения медицинским услугам и уходу за онкобольными.

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