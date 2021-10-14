В Новосибирске пропала пенсионерка в белой вязаной шапке

Женщина пропала вчера, 13 октября. Фото: ПСО "ЛизаАлерт" НСО

В Новосибирске ищут 75-летнюю Антонину Шаповалову. Пенсионерка вышла из дома в среду, 13 октября, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Ее ищут родные и волонтеры.

— У женщины проблемы с памятью. Проживает она одна, родственники отслеживают местоположение, получают информацию о транзакциях с банковской карты, контролируют ее передвижения. То есть они видели, что в течение дня она ездила в городском транспорте вечером совершала покупки в магазине, но, когда сегодня пришли домой, оказалось, что дома ее нет. Дома находится собака, которую не выгуливали. Место нахождения пропавшей неизвестно, проверяем в больнице, сейчас выехали на место на осмотр камер видеонаблюдения, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Приметы пенсионерки: рост 155-160 см, нормального телосложения, седые короткие волосы, глаза серые. В день исчезновения была одета в серо-бежевую куртку, черные брюки и белую вязанную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.

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