В Новосибирске установят несколько скульптур сказочных персонажей

Скульптуры готовятся из пеньков деревьев. Фото: Ростислав Антонов

В Новосибирске планируют установить скульптуры сказочных персонажей. Сделаны они будут из засохших деревьев. В городе уже есть три таких памятника. Речь идет о готовых скульптурах: «Кот Баюн» по адресу Сибирская,33, «Горыныч» на перекрестке Советской и Фрунзе, а также «Дух леса» на Владимирской 3/1. Еще один памятник будет готов в ближайшее время. Об этом КП-Новосибирск рассказал депутат горсовета Ростислав Антонов.

— Это будут скульптуры с различными персонажами из легенд, сказок, мифов. В этом году будет готова 4-я скульптура — это будет известный сказочный персонаж Маугли, он будет находится на улице Сибирская, 46. Уже под него аварийное дерево подготовили. Нам осталось только приехать и сделать его. Скульптура будет готова уже на следующей неделе, если погода позволит, — рассказал Ростислав Антонов КП-Новосибирск.

По словам депутата, каждый из этих объектов — место для памятных фото. Он добавил, к 2022 и 2023 году, как раз когда в Новосибирске состоится МЧМ-2023, гости города смогут сфотографироваться рядом с ними. А после увезти с собой приятные воспоминания о столице Сибири.

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