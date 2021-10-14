Пьяный сибиряк угрожал сотрудникам магазина расправой

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В 11.23 кнопка тревожной сигнализации была активирована в одном из хостелов Ленинского района. Пьяный постоялец мешал администратору работать, а на замечания не реагировал. Прибывшие по вызову бойцы ГБР выпроводили нарушителя порядка на улицу.

В 21.54 пьяный и агрессивно настроенный мужчина грубо нарушал общественный порядок в магазине на улице А. Чистякова. Хулиган мешал персоналу работать и угрожал расправой. Когда на место вызова прибыли бойцы ГБР-11, мужчина перенаправил свою агрессию на них и попытался напасть. «Гвардейцы» задержали нарушителя, применили к нему спецсредство - наручники - и передали полицейским.

Ровно через час, в 22.54, следующий сигнал тревоги из-за дебошира поступил с автозаправочной станции на улице Петухова - пьяный мужчина устроил скандал с оператором. В сопровождении бойцов группы быстрого реагирования хулиган покинул АЗС.

В 23.35 ГБР ГВАРДИИ выехала по тревоге в магазин на улице Троллейной. Компания из четырех мужчин разместилась на выходе из магазина и вела себя вызывающе по отношению к работникам и покупателям. Бойцы ГБР вывели троих нарушителей на улицу, а четвертого - самого дерзкого из компании - задержали и передали полицейским.