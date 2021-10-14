В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели больше 200 человек

От коронавируса умерли 13 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

14 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 13 человек.

— Это были двое мужчин в возрасте 62 и 77 лет и женщины в возрасте 45, 49, 61, 63, 64, 72, 73, 75, 84, 87 и 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 162 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 208 человек, с выздоровлением выписали 122 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 66 050 случай коронавируса, в том числе у 5 886 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 51 884 пациента.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 566 пациентов, в том числе 53 ребенка. В отделениях реанимации находятся 280 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 42 пациента.

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