В Новосибирске два водителя подрались после ДТП. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 14 октября, в Калининском районе Новосибирска подрались двое мужчин. Их конфликт случился после ДТП. Очевидцы сняли бой на видео и опубликовали в соцсети.

— Сразу после ДТП на улице Краузе участники аварии продолжили выяснение отношений на свежем воздухе в кулачном режиме, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно явное преимущество одного из драчунов — он повалил противника на землю. Кстати, за боем спокойно наблюдали несколько зевак. Разнять новосибирцев они, судя по всему, не пытались.

Комментаторов драка возмутила. Они уверены, такое поведение свидетельствует о психических расстройствах.

— Психически нездоровые оба. Права у них нужно забрать!

— Зверье какое-то, а не люди. С такими нервами за руль садиться нельзя, — написали новосибирцы.

Что стало причиной ДТП и последующего конфликта, установят полицейские.

Смотреть видеосюжет Новосибирцы подрались после ДТП.

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