В новосибирской мэрии сообщили, когда на Большой установят ливневки у Дивногорского

Ливневки будут готовы завтра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, когда будут готовы ливневки в микрорайоне Дивногорский. По словам пресс-центра ведомства, уже к 15 октября будут установлены дождеприемные решетки.

— Ведутся работы по устройству тротуаров и газонов, выполняется монтаж дорожных знаков, — сообщили в мэрии корреспонденту КП-Новосибирск.

Все ремонтные работы должны закончиться по документам 1 октября 2022 года. Уже сейчас завершены работы по переустройству и строительству подземных коммуникаций, уширению проезжей части до 4-х полос. Окончено строительство линии наружного электроосвещения, а также строительство светофорного объекта «Новомарусино».

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