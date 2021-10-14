В лесу под Новосибирском нашли необычный кучерявый гриб

Гриб напоминает капусту. Фото: Ирина Сутырина

Грибной сезон продолжается в Новосибирской области. Любители тихой охоты делятся кадрами добычи в соцсетях. Так, одна сибирячка опубликовала фото необычного кучерявого гриба.

— Подскажите, пожалуйста, что это за грибы? Сегодня наткнулись на такую семейку, — написала девушка в группе «Грибы и грибные места НСО».

Подписчики паблика принялись гадать, что же это за гриб. О его названии и об особенностях корреспонденту КП-Новосибирск рассказала новосибирский миколог.

— На фотографии редкий вид в России и Новосибирской области Sparassis crispa (Wulfen) Fr. — Грибная капуста или Спарассис курчавый. Он съедобен, но низкого качества. Срывать его не стоит. Желательно сообщить его местонахождение и состояние (подвержен неблагоприятным условиям или нет), чтобы мы отметили новые находки в регионе, а также состояние локальной популяции, — рассказала КП-Новосибирск миколог Ирина Горбунова.

Также, по словам специалиста, в ближайшее время в Новосибирске состоится комиссия по редким видам грибов в регионе.

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