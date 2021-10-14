Новосибирский вирусолог не рекомендует «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» для ревакцинации

Обе вакцины вызывают сомнения в эффективности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский вирусолог Маргарита Романенко заявила, что «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» не подходят для ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила на своем YouTube-канале.

— К сожалению, об эффективности «КовиВака» по-прежнему ничего неизвестно. Кроме того, что у нас потихоньку появляются данные о добровольцах, которые испробовали ее на себе и выводы неутешительные. Вакцина показывает невысокую эффективность. Антитела образуются у меньше половины привитых, и в целом общая эффективность низкая. Поэтому я не рекомендую «КовиВак» даже для ревакцинации, — рассказала сотрудник Новосибирского государственного университета и научный сотрудник университета Миннесоты.

Также вирусолог заявила и о неэффективности «ЭпиВакКороны». Она назвала эту вакцину самым слабым звеном. По словам специалиста, нет никаких официальных публикаций об эффективности вакцины. Вакцинированным «ЭпиВакКороной» специалист рекомендует ревакцинироваться «Спутником V», не дожидаясь установленных шести месяцев. Так как нет никакой уверенности, что люди как-то защищены.

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