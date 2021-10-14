В Новосибирске две больницы перепрофилируют под ковид-госпитали. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске растет число зараженных коронавирусом. В связи с чем, две городские больницы перепрофилируют под ковид-госпитали. Об этом в четверг, 14 октября, заявил министр регионального здравоохранения Константин Хальзов.

— Общий коечный фонд, который мы выделили, продолжает быть 2903 койки. Со вторника готовим к перепрофилированию 3-ю и 12-ю больницы. Дальше будем уже смотреть по числу заболевших. Приказ мной о плановом перепрофилировании уже подписан, — уточнили министр.

Хальзов добавил, конечный фонд для госпитализации больных ковидом составит примерно 6 тысяч коек.

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