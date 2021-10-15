Погода в Новосибирске на 15 октября 2021 года: придет долгожданное потепление

Конец рабочей недели порадует сибиряков солнцем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Новосибирске на 15 октября 2021 года: в городе будет тепло до +10 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске потеплеет +8…+10 градусов, без осадков, с юго-восточным ветром будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью прогреется до +5 градусов, днем — до +15. Во всех районах региона будет солнечно и тепло.

Такой же оптимистичный прогноз дает «Яндекс.Погода». Будет ясно, с температурой днем около +5…+8 градусов.

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