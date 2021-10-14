В Новосибирске парковку у бизнес-центра «Партнер» затопило кипятком

Воды набралось примерно 80 см Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 14 октября, в Новосибирске на улице Орджоникидзе, 38, рядом с бизнес-центром «Партнер», затопило парковку. Это произошло из-за прорыва теплосетей, пострадали шесть машин.

— От владельца бизнес-центра поступила информация о затоплении. Проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент прокомментировали и в СГК.

— Выявили дефект на внутриквартальной трубе диаметром 200 миллиметров вблизи бизнес-центра на улице Орджоникидзе, 38. Поврежденный участок перекрыт, бригада уже находится на месте. В контуре отключения два жилых дома, — сообщили в СГК.

Также известно, что ремонт должны завершить 14 октября.

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