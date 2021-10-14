Новосибирский суд отменил штраф в 30 тысяч рублей за фейковую информацию про вакцину от ковида

Дело направлено на новое рассмотрение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске областной суд отменил ранее установленный штраф в 30 тысяч рублей мужчине за репост информации о вреде вакцины от ковида.

— Апелляционная инстанция отказалась рассматривать дело, так как были нарушены правила подсудности. Дело направлено на новое рассмотрение в мировой суд, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе областного суда.

Ранее Первомайский районный суд Новосибирска выписал штраф Дмитрию Коноплеву за то, что тот в популярном мессенджере Телеграм распространил информацию о побочных эффектах вакцин от Covid-19.

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