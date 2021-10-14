Новосибирская полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибла 78-летняя пенсионерка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полиция ищет свидетелей аварии, в которой погибла пожилая женщина. Трагедия произошла 21 апреля 2020 года в Ленинском районе города. Об этом в четверг, 14 октября, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— В роковой день 42-летний водитель автобуса «НЕФАЗ 35299-10-15» с регистрационным знаком 794 54 ехал по улице Широкой в сторону улицы Дюканова. И у дома №133/1 на улице Широкой сбил 78-летнюю пенсионерку. Ее госпитализировали, но пожилая сибирячка умерла в больнице, — уточнили в полиции.

В МВД просят всех, кому что-то известно об аварии, позвонить по телефонам: 8 (383) 232-69-03, 232-69-00.

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