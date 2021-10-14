Полицейские поймали сибиряка, подозреваемого в насилии над 15-летней девочкой

Злоумышленника задержали сегодня. Фото: СК РФ по Новосибирской области

Новосибирские полицейские задержали 31-летнего жителя Омска, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области в четверг, 14 октября.

— Вечером 11 октября злоумышленник, находясь в доме по улице Байдукова в городе Оби Новосибирской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки. После чего с места совершения преступления скрылся. Его нашли и задержали в Омске, — уточнили в ведомстве.

Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Решается вопрос о заключении насильника-педофила под стражу.

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