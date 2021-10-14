Новосибирцы продают места в очереди за редкими автомобилями

На сайте очередь есть за разными автомобилями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске автолюбители продают и покупают на специализированном сайте места в очередях за дефицитными машинами. Цена за место варьируется в диапазоне от 4-х до 100 тысяч рублей.

— Продам очередь на автомобиль Skoda Oktavia за 50 тысяч рублей, изначально была 34 неделя производства. Диллер обещает до конца года привезти 100%, — пишет продавец из Новосибирска.

Покупатели готовы за денежное вознаграждение уступить свое место в очереди. Причем таких предложений на специализированных сайтах достаточное количество. Кто-то покупает, кто-то уступает место в очереди

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