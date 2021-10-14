Сибиряк оплатил крупный долг по алиментам после запрета на вождение . Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Здвинском районе Новосибирской области алиментщик оплатил долг после того, как ему запретили водить машину. Об этом рассказали в УФССП по региону.

— У мужчины было две семьи, в которых родились по ребенку. Однако горе-отец не считал нужным содержать ребятишек трех и шести лет. В общей сложности он задолжал им 323 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения об ответственности, долг он не оплачивал. Тогда приставы арестовали его имущество и наложили временный запрет на вождение машины, — уточнили в ведомстве.

Такие меры на должника повлияли — в течение недели сибиряк соизволил полностью погасить задолженность.

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