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Общество14 октября 2021 5:23

Сибиряк оплатил крупный долг по алиментам после запрета на вождение

До этого он не содержал своих малолетних детей
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Сибиряк оплатил крупный долг по алиментам после запрета на вождение .

Сибиряк оплатил крупный долг по алиментам после запрета на вождение .

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Здвинском районе Новосибирской области алиментщик оплатил долг после того, как ему запретили водить машину. Об этом рассказали в УФССП по региону.

— У мужчины было две семьи, в которых родились по ребенку. Однако горе-отец не считал нужным содержать ребятишек трех и шести лет. В общей сложности он задолжал им 323 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения об ответственности, долг он не оплачивал. Тогда приставы арестовали его имущество и наложили временный запрет на вождение машины, — уточнили в ведомстве.

Такие меры на должника повлияли — в течение недели сибиряк соизволил полностью погасить задолженность.

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