Новосибирский врач-реаниматолог рассказал о старении организма после ковида

Врач рассказал о старении молодого организма Фото: Олег УКЛАДОВ

Реаниматолог больницы №12 города Новосибирск Дмитрий Лайвин сообщил о том, какие последствия ожидают молодой организм после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал во время прямого эфира в правительстве региона.

— Переболевшие молодые пациенты просто становятся стариками, они все говорят о тяжелейшей усталости, потому что коронавирус сокращает жизнь человека, — заявил Лайвин.

Также врач отметил, что к 4-ой волне Covid-19 произойдет снижение возрастной группы и, если в первые волны возрастная категория была от 70, 50, 40, то сейчас будет все иначе. По его словам, уже сейчас зафиксированы летальные случаи среди молодых.

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