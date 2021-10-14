Пробки в Новосибирске на утро 14 октября 2021 года: затор на улице Станционной. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 14 октября 2021 года: затор образовался на улице Станционной. Также сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станиславского, Котовского и Ватутина. Также сложно проехать по улицам Троллейной, Титова, Плахотного, Серафимовича и Римского-Корсакова. Сложно проехать по улице Блюхера, площади Карла Маркса и улице Немировича-Данченко.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Добролюбова, Кирова и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 14 октября, достиг 6 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.