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Происшествия14 октября 2021 3:54

Под Новосибирском поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Он переходил пути в наушниках
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Под Новосибирском поезд насмерть сбил 20-летнего парня.

Под Новосибирском поезд насмерть сбил 20-летнего парня.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги. Там во вторник, 12 октября, поезд сбил 20-летнего сибиряка. На месте ЧП работали транспортные полицейские.

— Правоохранители выяснили, юноша переходил пути по переходному настилу в наушниках и не заметил грузовой поезд. Машинист, заметив парня, применил экстренное торможение, однако наезда не удалось избежать. От полученных травм 20-летний сибиряк погиб на месте, — рассказали в УТ МВД СФО.

Транспортные полицейские напоминают, переходить железнодорожные пути в наушниках недопустимо.

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