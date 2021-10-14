Под Новосибирском поезд насмерть сбил 20-летнего парня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги. Там во вторник, 12 октября, поезд сбил 20-летнего сибиряка. На месте ЧП работали транспортные полицейские.

— Правоохранители выяснили, юноша переходил пути по переходному настилу в наушниках и не заметил грузовой поезд. Машинист, заметив парня, применил экстренное торможение, однако наезда не удалось избежать. От полученных травм 20-летний сибиряк погиб на месте, — рассказали в УТ МВД СФО.

Транспортные полицейские напоминают, переходить железнодорожные пути в наушниках недопустимо.

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