Депутат предложил убрать все троллейбусы из Новосибирска

Депутат предложил заменить троллейбусы на новые электробусы Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирский депутат Андрей Гудовский предложил убрать троллейбусы с улиц Новосибирска.

— Я бы попросил рассмотреть перестройку работы департамента, системы управления. Приведу пару примеров: у нас ДЭУ — это просто черная дыра, где пропадают деньги. Где мы тратим на зарплаты, содержание и так далее. Есть ГЭТ, на который мы в год тратим от 300- 500 миллионов рублей, просто помогаем. Потому что троллейбусы — это дрова, которые выбрасывать уже пора, — уверен Андрей Гудовский, депутат Совета депутатов города Новосибирска.

Но и это не все:

— Всю контактную сеть нужно взять и убрать. Тем более, к нам в город сто автобусов приходят — может мы просто поменяем, — заявил Гудовский

Уважаемые читатели, а вы как относитесь к такой инициативе? Высказывайтесь в комментариях!

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