«Пес от голода сдыхает»: сибирячку затравили за брошенную после переезда собаку

Хозяйка не смогла сразу забрать пса при переезде и ее обвинили в жестокости. Фото: предоставлено героями публикации

Сотрудница сельского дома культуры стала героиней скандального поста в сообществе «Подслушано Чаны» История началось с того, что семья сибирячки переехала из Отреченска в Моховое. На новом месте все сложилось хорошо: построили дом, женщина стала выступать в местном доме культуры. Вот только алабая Тайсона, который семь лет жил с ними в прежнем доме, сразу с собой не взяли. И пользователей соцсетей это возмутило:

—Собаку в Отреченске оставили. Уже больше недели прицепленная в ограде прежнего дома сидит впроголодь. Как «отреченцам» на новом месте спится, пока пес от голода сдыхает?, — написал анонимный пользователь.

После анонимного поста женщина приехала и забрала пса.

— Это поклеп, откуда — я не знаю. Мы обычная многодетная семья, небогатая, прожили в Отреченском 20 лет и на хорошем счету. Я вообще уборщица, всего одну-две песни спела — и уже зацепились. Подняли главу сельсовета, хотя собаку кормили. И не бросили бы, но пока муж на вахте, мне не под силу было обустроить ему конуру, — рассказала хозяйка пса Наталья.

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