«Разбил об голову табурет»: под Новосибирском сибиряк убил бездомного из-за ревности

Убийство произошло в каморке бездомного на пилораме. Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

44-летний житель Сузуна набросился на 60-летнего работника местной пилорамы из-за ревности.Мужчина избил пожилого сибиряка в его каморке, а затем взял табурет ударил об затылок. Удар был такой силы, что табурет сломался.

— Все случилось из-за того, что сожительница подозреваемого двое суток ночевала в каморке работника пилорамы, — рассказал «КП-Новосибирск» житель Сузуна. - Мужчину, подозреваемого в убийстве, задержали на следующий день.

Погибшим оказался бездомный из Колывани, который жил и работал на пилораме. Он и подозреваемый часто выпивали вместе, официально не работали. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство, 44-летний задержанный признал вину.

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