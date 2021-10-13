В Новосибирске строители начали утеплять кровлю нового ЛДС

Рабочие начали утеплять кровлю, но еще не закрывают ее. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирске строители нового ЛДС приступили к утеплению гигантской кровли здания. В правительстве Новосибирской области рассказали о ходе работ:

— Сейчас на объекте работает около 550 человек. Перед генеральным подрядчиком поставлена задача — наращивать темпы строительства ледовой арены, увеличивать количество работающих на объекте человек, четко соблюдать график производства работ, — сообщили в министерстве строительства Новосибирской области.

Строители используют современную фальцевую кровлю, которая состоит из слоев металлических панелей. Сперва кровля появится на малых аренах, затем прочными и стойкими листами металла покроют купол здания.

Параллельно строители заливают пол на третьем этаже ЛДС, делают основание для ледовой арены, монтируют фасад.

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