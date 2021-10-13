В Новосибирскую область придет потепление до +15 градусов

Столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Резкое потепление до +15 градусов придет в Новосибирскую область 14 и 15 октября. Такие данные опубликовал на своем сайте Западно-Сибирский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 14 октября температура воздуха в регионе будет колебаться от +4 до +14 градусов. В ночное время пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

В пятницу, 15 октября, столбик термометра уже максимально поднимется до +15 градусов днем, а ночью будет варьироваться от 0 до +5. В этот день осадков осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Синоптики сервиса «Яндекс.Погода» такого сильного потепления не прогнозируют, однако в целом обещают, что на несколько дней станет однозначно теплее.

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