Автомобиль перевернулся на трассе. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирской области авто с заключенными попало в ДТП. Автозак перевернулся на трассе К17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— ДТП произошло на 159 километре в Ордынском районе. Водитель не справился с управлением из-за гололеда. Известно, что сотрудники изолятора везли заключенного в больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

На место сразу же выехала бригада скорой помощи. В больницу доставили заключенного и конвоиров.

— В машине был так же начальник изолятора. У него перелом грудины со смещением. У конвоира вывих правого плеча, — уточнил источник.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

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