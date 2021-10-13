Автомобиль перевернулся на трассе.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Новосибирской области авто с заключенными попало в ДТП. Автозак перевернулся на трассе К17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— ДТП произошло на 159 километре в Ордынском районе. Водитель не справился с управлением из-за гололеда. Известно, что сотрудники изолятора везли заключенного в больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
На место сразу же выехала бригада скорой помощи. В больницу доставили заключенного и конвоиров.
— В машине был так же начальник изолятора. У него перелом грудины со смещением. У конвоира вывих правого плеча, — уточнил источник.
Сейчас правоохранители проводят проверку.
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