В Новосибирске могут сменить регоператора по вывозу мусора до конца года

Жители города недовольны вывозом мусора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расторжение договора с региональным оператором «Экология-Новосибирск» может произойти уже в текущем году. Об этом сообщил Андрей Травников губернатор Новосибирской области на встрече с журналистами.

— Мое мнение не изменилось. В городе необходимо вывозить мусор. Если региональный оператор с задачей не справляется, то велика вероятность прекращения сотрудничества, — заявил глава региона.

Разговоры о прекращении сотрудничества с «Экологией-Новосибирск» начались еще летом, когда руководство компании заявило, что мусор в городе не вывозится из-за неправильной парковки новосибирцев и большого количества сотрудников, заболевших COVID-19.

Ранее «КП-Новосибирск» сообщал, что законодательное собрание раскритиковало работу регоператора «Экология-Новосибирск». Обслуживающую компанию обязали устранить нарушения до 1 октября.

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