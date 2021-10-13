В Новосибирске могут сменить регоператора по вывозу мусора до конца года

Жители города недовольны вывозом мусора.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Расторжение договора с региональным оператором «Экология-Новосибирск» может произойти уже в текущем году. Об этом сообщил Андрей Травников губернатор Новосибирской области на встрече с журналистами.
— Мое мнение не изменилось. В городе необходимо вывозить мусор. Если региональный оператор с задачей не справляется, то велика вероятность прекращения сотрудничества, — заявил глава региона.
Разговоры о прекращении сотрудничества с «Экологией-Новосибирск» начались еще летом, когда руководство компании заявило, что мусор в городе не вывозится из-за неправильной парковки новосибирцев и большого количества сотрудников, заболевших COVID-19.
Ранее «КП-Новосибирск» сообщал, что законодательное собрание раскритиковало работу регоператора «Экология-Новосибирск». Обслуживающую компанию обязали устранить нарушения до 1 октября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер