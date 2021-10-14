Погода в Новосибирске на 14 октября 2021 года: начнется небольшое потепление

Перед выходными начнется потепление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 14 октября 2021 года: в городе по-прежнему будет пасмурно, но начнет понемногу теплеть Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске потеплеет +6…+8 градусов, ночью — 0...+2. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно дождь, а днем будет сухо, с юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области местами воздух прогреется до +14 градусов. Ночью также пройдут дожди и мокрый снег, а днем — без осадков.

«Яндекс.Погода» обещает пасмурный день, под вечер ненадолго выглянет солнце. Днем будет +3…+7 градусов.

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