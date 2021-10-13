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Общество13 октября 2021 12:38

В Новосибирске внимательные охранники вовремя заметили пожар на складе

Его удалось потушить еще до того, как сработала автоматическая пожарная сигнализация
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Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Пожар в пятиэтажном административном здании в Железнодорожном районе города Новосибирска случился 12 октября около полуночи. А известно о нем стало исключительно благодаря стечению обстоятельств и добросовестной работе смены охраны - плановый обход, который обычно охранники проводят в полночь, Константин Веревкин в эту смену решил начать на 5 минут раньше.

Спускаясь на цокольный этаж, «гвардеец» почувствовал запах дыма. А оказавшись в подвале, увидел и языки пламени, вырывающиеся из вентиляционного отверстия, расположенного над дверью, ведущей в склад товарно-материальных ценностей.

Константин тут же доложил о происшествии старшему смены Игорю Корякину и взял в руки огнетушитель. За 5 минут огонь был полностью потушен, и пожар ликвидирован.

В тот самый момент, когда в окне вентиляции уже не наблюдалось ни дыма, ни огня, прозвучал запоздавший сигнал тревоги от АПС. Эта задержка, вероятно, была вызвана тем, что автоматическая пожарная сигнализация в здании смонтирована с явными нарушениями - рядом с местом возникновения пожара не оказалось ни одного датчика.

А возгорание пластмассовых деталей двигателя в системе вентиляции, предположительно, произошло из-за его поломки и перегрева. На месте происшествия сейчас работает бригада электриков.

Пока собственник здания разбирается с причиной и устанавливает ущерб, руководство Агентства Безопасности ГВАРДИЯ уже приняло решение отметить профессиональную и слаженную работу охранников в момент возникновения ЧП.